  • Федор Емельянко начал спарринговаться перед поединком с Джексоном

    04 декабря 2019, 14:54

    Артур Блянихов

    Боец смешанных единоборств Федор Емельянко приступил к тренировочным спаррингам перед схваткой с американцем Куинтоном Джексоном. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным информагентства, бой между Емельяненко и Джексоном состоится 29 декабря в Японии на турнире Bellator. 43-летний россиянин поблагодарил своих болельщиков за поддержку и напомнил, что сейчас у него очень серьезные нагрузки.

    «Прошу ваших молитв. Буду стараться победить», — цитирует спортсмена «Русская планета».

    Уточняется, что всего в активе Емельянеко 35 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона 38 побед при 13 поражениях.