Федор Емельянко начал спарринговаться перед поединком с Джексоном

По данным информагентства, бой между Емельяненко и Джексоном состоится 29 декабря в Японии на турнире Bellator. 43-летний россиянин поблагодарил своих болельщиков за поддержку и напомнил, что сейчас у него очень серьезные нагрузки.

«Прошу ваших молитв. Буду стараться победить», — цитирует спортсмена «Русская планета».

Уточняется, что всего в активе Емельянеко 35 побед и шесть поражений. Один поединок признан несостоявшимся. На счету 41-летнего Джексона 38 побед при 13 поражениях.