Российский боец MMA Федор Емельяненко скоро уйдет из спорта. Ему осталось провести два боя. Об этом заявил глава Bellator Скотт Кокер на пресс-конференции. Видео опубликовал YouTube-канал MMAFightingonSBN.

«У него осталось два боя, это его завершающий карьеру тур. Мы ждем, когда зрители вернутся. Думаю, что последние бои Федора не должны проходить без зрителей, должны быть болельщики, чтобы они могли отдать должное легенде, которой он является», — рассказал Кокер.

В январе Емельяненко переболел ковидом. Врачи диагностировали ему двустороннюю пневмонию. Спортсмена пришлось положить в больницу.

Федору Емельяненко 44 года. Он является четырехкратным чемпионом мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям RINGS и WAMMA. Федор четыре раза становился лучшим на чемпионатах мира по боевому самбо и девять раз занимал первое место на чемпионатах России по этому виду спорта.

За свою карьеру в MMA Емельяненко провел 45 боев. Победу он одержал в 39 из них. В последний раз он бился в 2019 году с американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии. Россиянин отправил своего визави из США в нокаут в первом раунде.