Федор Емельяненко возглавил Союз ММА России

Федора Емельяненко большинством голосом избрали президентом Союза смешанных единоборств (MMA) России. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщило РИА «Новости».

Сначала Емельяненко не выдвигал свою кандидатуру. Но в ходе заседания отчетно-выборной конференции во вторник в устав внесли поправку, которая позволила выдвигать кандидатов непосредственно в ходе конференции. После этого Андрей Терентьев, который должен был участвовать в выборах, снял свою кандидатуру в пользу Емельяненко.

Кроме Емельяненко, на пост президента претендовал Радмир Габдуллин, возглавлявший Союз MMA с 2018 года.

Терентьева в итоге избрали первым вице-президентом, а Габдуллина — вице-президентом.

Емельяненко ранее покинул пост председателя наблюдательного совета Союза MMA России, предположительно, из-за разногласий с Габдуллиным. Члены президиума организации после этого призвали Габдуллина покинуть пост, но он отказался, писал ТАСС.

Емельяненко являлся президентом организации с 2012 по 2018 год.