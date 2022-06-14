Федор Емельяненко возглавил Союз ММА России
Федор Емельяненко избран президентом Союза смешанных единоборств России
Федора Емельяненко большинством голосом избрали президентом Союза смешанных единоборств (MMA) России. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщило РИА «Новости».
Сначала Емельяненко не выдвигал свою кандидатуру. Но в ходе заседания отчетно-выборной конференции во вторник в устав внесли поправку, которая позволила выдвигать кандидатов непосредственно в ходе конференции. После этого Андрей Терентьев, который должен был участвовать в выборах, снял свою кандидатуру в пользу Емельяненко.
Кроме Емельяненко, на пост президента претендовал Радмир Габдуллин, возглавлявший Союз MMA с 2018 года.
Терентьева в итоге избрали первым вице-президентом, а Габдуллина — вице-президентом.
Емельяненко ранее покинул пост председателя наблюдательного совета Союза MMA России, предположительно, из-за разногласий с Габдуллиным. Члены президиума организации после этого призвали Габдуллина покинуть пост, но он отказался, писал ТАСС.
Емельяненко являлся президентом организации с 2012 по 2018 год.