Спорт 06 февраля 2023, 13:49 Федор Емельяненко сможет занять должность в Bellator

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Российский боец Федор Емельяненко может получить должность в Bellator. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

У Емельяненко большая команда, поэтому речь о дальнейшем сотрудничестве пойдет точно. Но не исключено, что российскому бойцу предложат какую-то конкретную должность.

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«Да, потенциально такое может быть — Емельяненко могут предложить работу в Bellator. Точно будет продолжение сотрудничества, поскольку у Фёдора большая команда. Скотт Кокер будет общаться с Федором на эту тему через некоторое время», — сказали в пресс-службе организации.

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Как добавил RT, Федор Емельяненко завершил свою карьеру на ринге. Он провел свой последний бой 5 февраля с американцем Райаном Бейдером. Встреча завершилась проигрышем российского бойца в первом же раунде после технического нокаута.