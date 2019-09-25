Федор Емельяненко проведет бой Bellator в России

Президент Bellator Скотт Кокер анонсировал турниры организации в России. По его словам, среди участников потенциального турнира будет российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко.

«Россия — интересная территория, у нас есть несколько предложений. Я думаю, что Федор [Емельяненко] проведет бой в России, это совпадет с запуском Bellator [в России]», — написал Кокер в Twitter в ответ на вопрос о появлении турниров Bellator в России.

Емельяненко 42 года. В его активе 38 побед и шесть поражений, один бой был признан несостоявшимся.

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Спортсмен подписал контракт с Bellator на несколько поединков 15 июня. Известно, что он должен провести бой в Японии с американцем Куинтоном Джексоном.

Последний раз Емельяненко выходил в октагон в январе 2019 года, когда его соперником стал американец Райан Бейдер. Он нокаутировал россиянина за 35 секунд. Тогда не исключалась возможность, что после этого боя Емельяненко может завершить карьеру.

Bellator — это американская спортивная организация, которая проводит бои по смешанным единоборствам.