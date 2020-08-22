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    22 августа 2020, 21:51

    Федор Емельяненко ответил на вызов бывшего чемпиона UFC

    Валерия Шафирко

    Российский боец смешанного стиля (MMA) Федор Емельяненко признался, что готов к бою с бразильцем Фабрисиу Вердумом. Об этом сообщил MMA Junkie.

    Таким образом 43-летний тяжеловес дал ответ на вызов со стороны бразильского спортсмена. Как отметил Емельяненко, он заинтересован в противостоянии. Контракт Вердума с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) истек, и теперь он стал свободным агентом, а значит может перейти в Bellator, где и выступает россиянин.

    Первый матч Емельяненко и Вердума состоялся в 2010 году, тогда россиянин потерпел поражение от бразильца, который провел болевой прием в первом раунде. Это поражение стало для Емельяненко первым за десять лет.

    Ранее стало известно, что россиянин Вадим Немков — ученик Емельяненко, — поборется за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Его соперником станет американец Райан Бэйдер. Действующий обладатель пояса известен тем, что отправил в нокаут Федора Емельяненко.

    Немков одержал 11 побед и потерпел два поражения. У Бэйдера 27 выигрышных встреч и пять поражений в MMA.

    Новости SMI.FM