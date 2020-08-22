Федор Емельяненко ответил на вызов бывшего чемпиона UFC

Таким образом 43-летний тяжеловес дал ответ на вызов со стороны бразильского спортсмена. Как отметил Емельяненко, он заинтересован в противостоянии. Контракт Вердума с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) истек, и теперь он стал свободным агентом, а значит может перейти в Bellator, где и выступает россиянин.

Первый матч Емельяненко и Вердума состоялся в 2010 году, тогда россиянин потерпел поражение от бразильца, который провел болевой прием в первом раунде. Это поражение стало для Емельяненко первым за десять лет.

Ранее стало известно, что россиянин Вадим Немков — ученик Емельяненко, — поборется за титул чемпиона Bellator в полутяжелом весе. Его соперником станет американец Райан Бэйдер. Действующий обладатель пояса известен тем, что отправил в нокаут Федора Емельяненко.

Немков одержал 11 побед и потерпел два поражения. У Бэйдера 27 выигрышных встреч и пять поражений в MMA.