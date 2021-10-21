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    21 октября 2021, 20:03

    Федор Емельяненко остановил переводчика на пресс-конференции

    Боец MMA Федор Емельяненко уличил переводчика в неправильном переводе

    Александра Ломейко

    Бойцу MMA Федору Емельяненко не понравилась работа переводчика на пресс-конференции по поводу турнира Bellator 269. Россиянин сделал специалисту замечание.

    Запись пресс-конференции опубликовал на YouTube «Спорт-Экспресс». Емельяненко внимательно слушал рассказ главы Bellator Скотта Кокера. Тот говорил о поисках российским тяжеловесом наиболее сложного соперника для поединка в Москве.

    «В переводе вы ошибаетесь. Вы неправильно переводите!» — заявил боец переводчику, остановив молодого человека.

    Ответ Кокера передала личная переводчица Емельяненко Татьяна Святодумова.