Федор Емельяненко нокаутировал Тимоти Джонсона на первом турнире Bellator в России

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко выиграл бой с американским соперником Тимоти Джонсоном на турнире Bellator 269. Это спортивное мероприятие впервые состоялась на территории России. Поединки прошли на «ВТБ-Арене» в Москве.

Федору Емельяненко удалось нокаутировать своего соперника уже в первом раунде. Сам бой в тяжелой весовой категории продлился 1 минуту 45 секунд. Федору Емельяненко сейчас 45 лет. На его счету уже 40 побед в ММА, при этом он уступил в бою только шесть раз за всю карьеру. Еще один бой признали несостоявшимся.

В Bellator Емельяненко выступал шесть раз: четыре из них окончились его победой, два — поражением. Федор Емельяненко — четырехкратный чемпион мира по смешанным боевым искусствам в тяжелом весе по версии Pride FC, двукратным — по версиям Rings и WAMMA, четырехкратным чемпионом мира и девятикратным чемпионом России по боевому самбо.

Сегодняшнему сопернику Емельяненко, Джонсону, сейчас 36 лет. Он находится на второй позиции в рейтинге Bellator среди тяжеловесов. Стоит отметить, что Федора Емельяненко в этом перечне нет. Джонсон уже проигрывал российским спортсменам дважды — в боях с Виталием Минаковым и Валентином Молдавским. На счету американского спортсмена 15 побед и восемь проигрышей.

Недавно стало известно, что Федор Емельяненко подал документы в магистратуру Воронежского государственного аграрного университета имени императора Петра I. Спортсмен собирается учиться на факультете агрономии, агрохимии и экологии.