Федерер заверил, что вернется на корт в 2022 году

Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер сообщил, когда намерен вернуться в большой спорт. Теннисиста процитировала «Экономика Сегодня».

Спортсмен пообещал, что вернется на корт в следующем году. Он продолжает восстанавливаться от третьей операции на колене.

«Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле», — поделился Федерер.

RT напомнил, что спортсмен не выходил на корт после Уимблдона-2021. В четвертьфинале он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу.