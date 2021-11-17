Федерер заверил, что вернется на корт в 2022 году
Теннисист Федерер пообещал вернутся в спорт в 2022 году
Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер сообщил, когда намерен вернуться в большой спорт. Теннисиста процитировала «Экономика Сегодня».
Спортсмен пообещал, что вернется на корт в следующем году. Он продолжает восстанавливаться от третьей операции на колене.
«Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле», — поделился Федерер.
RT напомнил, что спортсмен не выходил на корт после Уимблдона-2021. В четвертьфинале он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу.