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    17 ноября 2021, 20:39

    Федерер заверил, что вернется на корт в 2022 году

    Теннисист Федерер пообещал вернутся в спорт в 2022 году

    Артур Блянихов

    Бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер сообщил, когда намерен вернуться в большой спорт. Теннисиста процитировала «Экономика Сегодня».

    Спортсмен пообещал, что вернется на корт в следующем году. Он продолжает восстанавливаться от третьей операции на колене.

    «Я смогу начать спокойно бегать в январе и возобновлю занятия на корте со сложной поддержкой в марте или апреле», — поделился Федерер.

    RT напомнил, что спортсмен не выходил на корт после Уимблдона-2021. В четвертьфинале он проиграл представителю Польши Хуберту Хуркачу.