Федерер установил рекорд по числу участий в Australian Open

38-летний Федерер снова принял участие в турнире Australian Open. Сегодня, в первом раунде, он одержал победу в поединке с американцем Стивом Джонсом со счетом 6:3, 6:2, 6:2.

Отмечается, что победителем этого турнира швейцарский спортсмен становился шесть раз.

Как сообщил сайт «Аргументы и факты», на второе место по числу участий в турнирах Большого шлема принадлежит австралийцу Ллейтону Хьюитту. На Australian Open он сыграл 20 раз, сейчас теннисист уже завершил свою карьеру.

Третьим стал испанец Фелисиано Лопес. На его счету 18 выступлений в турнирах.

Ранее швейцарский монетный двор объявил о выпуске юбилейной монеты с изображением Роджера Федерера. Серебряная монета в 20 франков появится в продаже уже 23 января этого года. Примечательно, что Федерер стал первым в истории человеком, чье изображение появится на монете Швейцарии при жизни.

Турнир Australian Open продлится до 2 февраля. Его призовой фонд составляет 49 миллионов долларов.

Участницей соревнований станет также российская теннисистка Мария Шарапова. Ее первой соперницей станет хорватка Донна Векич.