Федерер рассказал о самом важном ударе в своей карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, какой удар он считает самым важным в своей карьере. Спортсмена процитировал портал News.ru.

Федерер считает самым важным ударом форхэнд в четвертом круге Ролан Гаррос-2009 с Томми Хаасом в третьем сете при счете 3:4, 30:40. Отмечается, что Хаас вышел бы подавать на матч, если бы тогда Федерер не попал в линию.

«Я знаю, что проиграл бы, если бы тогда не попал, он тоже это знает, а в итоге я выиграл первый Ролан Гаррос, сравнялся с Питом Сампрасом и провел отличное лето», — напомнил теннисист.