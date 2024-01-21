Спорт 21 января 2024, 04:03 Федерация тенниса Украины назвала ошибкой рукопожатие Котляр с Минчевой Федерация тенниса Украины: Котляр пожала руку Минчевой по ошибке РИА «Новости»

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Федерация тенниса Украины призывала теннисистов страны отказываться от рукопожатий с россиянами, назвав случай на матче украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой ошибкой. Об этом пресс-служба ФТУ сообщила в Facebook*.

«Украинские теннисисты должны отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии. Но всегда могут быть ошибки, которая произошла сегодня с Котляр», — указали в заявлении.

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Отец спортсменки рассказал, что у его дочери еще мало опыта выступлений на таких больших турнирах, к тому же на ее состояние большое влияние оказала атмосфера.

«Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате. Это была ошибка, которую Лиза никогда больше не позволит себе совершить», — пояснил мужчина.

В минувшую субботу состоялась игра первого круга юниорского Australian Open между Минчевой и Котляр, после которой они пожали друг другу руки. Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу российской теннисистки.

Ранее украинская теннисистка Даяна Ястремская не стала жать руку бывшей российской спортсменке Варваре Грачевой после матча на Открытом чемпионате Австралии, а предложила стукнуться ракетками.

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