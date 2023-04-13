Спорт 13 апреля 2023, 17:27 Федерация пилонного спорта открылась в ЯНАО

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В Ямало-Ненецком автономном округе открыли Федерацию пилонного спорта. Соответствующий приказ подписал директор окружного департамента по физической культуре и спорту Андрей Масанов. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на паблик федерации.

Если организацию удастся включить в реестр общероссийских и аккредитованных региональных спортивных федераций, то в регионе можно будет проводить соревнования по этому виду спорта. Сейчас тренировки по пилону проводят Новом Уренгое и в Губкинском. Он включает в себя элементы акробатики, хореографии, гимнастики и актерского мастерства.