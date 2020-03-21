Федерация хоккея России признала необходимой отмену чемпионата мира

В ФХР заверили, что сожалеют об отмене соревнований, но при этом признают необходимость таких мер, так как здоровье людей является наивысшей ценностью. «Сборная России продолжит подготовку к следующим международным стартам, главным из которых станет Олимпиада-2022», — указали в организации.

Ранее сегодня стало известно, что Чемпионат мира по хоккею отменен. Об это объявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель. По его словам, в организации решили присоединиться к борьбе с пандемией. ЧМ был запланирован с 8 по 24 мая в швейцарских Цюрихе и Лозанне.

17 марта на следующий год был перенесен чемпионат Европы по футболу, который должен был пройти в 12 европейских городах этим летом.