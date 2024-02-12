Спорт 12 февраля 2024, 21:35 Федерация хоккея России осудила поступок юниоров на Кубке будущего в Белоруссии Федерация хоккея осудила отказ российских юниоров от наград на Кубке будущего Unsplash

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Федерация хоккея России негативно прокомментировала поведение хоккеистов юниорской сборной РФ после отказа от наград на Кубке будущего в Минске. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба ФХР.

Как отметили в организации, поведение игроков, которые во время награждения не стали принимать индивидуальные и командные призы, не приветствуется. При этом в ФХР напомнили, что российские спортсмены участвовали в послематчевом рукопожатии и прослушали гимн Белоруссии.

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Российская команда проиграла белорусами в заключительном матче турнира 10 февраля. Игра завершилась со счетом 5:6. Игроки выразили недовольство некоторым решениям судей.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников оценил отказ игроков юниорской сборной России от получения на турнире «Кубок Будущего», писал RT. По его мнению, тренер юношеской сборной должен был проконтролировать ситуацию.