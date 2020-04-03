Федерация футбола Италии назвала примерные даты возобновления чемпионата
Федерация футбола Италии, руководство Серии А и министр спорта Винценцо Спадафора работают над планом по возобновлению чемпионата страны. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Сообщается, что турнир может быть возобновлен 24 или 31 мая. Спортсмены смогут приступить к тренировкам ориентировочно 3 мая. Такой вариант развития событий возможен в случае, если пандемия пойдет на спад.
Все игроки и их ближайшие родственники сдадут анализ на коронавирус перед возобновлением матчей. После этого их отправят на самоизоляцию, пока не появятся результаты. Если тесты будут отрицательными, Серия А возобновится.