Федерация футбола Италии назвала примерные даты возобновления чемпионата

Сообщается, что турнир может быть возобновлен 24 или 31 мая. Спортсмены смогут приступить к тренировкам ориентировочно 3 мая. Такой вариант развития событий возможен в случае, если пандемия пойдет на спад.

Все игроки и их ближайшие родственники сдадут анализ на коронавирус перед возобновлением матчей. После этого их отправят на самоизоляцию, пока не появятся результаты. Если тесты будут отрицательными, Серия А возобновится.