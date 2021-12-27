Федерация фигурного катания опровергла слухи о помощи судей дочери Тутберидзе

Гендиректор российской Федерации футбольного катания Александр Коган заявил, что на чемпионате страны не было нарушений в работе судей. Дочери Этери Тутберидзе никто «не помогал», считает он.

«Все было чисто, и никакой тренер „Хрустального“ ничего там не выставлял», — приводит слова Когана «Матч ТВ». Имеется в виду возможное присутствие среди судей специалиста из отделения «Хрустальный» школы «Самбо-70», где занимается дочь Тутберидзе Диана Дэвис.

О помощи сообщал ранее «Спорт-Экспресс», имея в виду тренера «Хрустального» Майру Абасову. Ранее о несправедливости оценок Дэвис на чемпионате России заявил журналист из США Джеки Вонг. Фигуристка в паре с Глебом Смолкиным получила серебряную медаль соревнований.

Фигуристка начинала свою карьеру в большом спорте как одиночница. Однако из-за проблем со слухом она не могла продолжать выступать в женском одиночном катании. Сейчас она находится в паре с Глебом Смолкиным. По словам Дэвис, тренироваться под руководством мамы ей даже нравилось.