Федерация бобслея РФ вернула международные права

Федерация бобслея России вернула свои права. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на президента российской Федерации бобслея Елену Аникину.

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) анулировала решение о приостановке членства российского отделения. Подобное решение принял апелляционный трибунал IBSF, передали «Аргументы и факты».

«Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома IBSF от 2 марта 2022 года о временном отстранении нашей федерации было аннулировано», — сообщила Аникина.