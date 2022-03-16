Фазель начнет работу в КХЛ в скором времени

Экс-президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель в ближайшем будущем начнет работать в КХЛ (Континентальная хоккейная лига). Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на профильные СМИ.

Отмечается, что пока не определено точное название должности, которую получит в КХЛ Фазель. Круг его рабочих обязанностей также неизвестен.

По данным издания, Фазель занимал пост президента международной федерации хоккея с 1994 по 2021 год. После того, как он принял решение не баллотироваться на новый срок, конгресс федерации избрал его почетным президентом ИИХФ.