Спорт 19 апреля 2024, 10:40 Фарм-клуб появится у ХК «Торпедо» в следующем сезоне

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Генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов объявил о создании нижегородского фарм-клуба во Всероссийской хоккейной лиге со следующего сезона. Об этом написал сайт pravda-nn.ru.

По его словам, название клубу дадут немного позже. Харламов добавил, что неясным остается вопрос и с площадкой.

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«Правда, пока остается открытым вопрос, на каком стадионе мы будем играть. Хотелось бы, чтобы команды КХЛ и ВХЛ размещались в КРК „Нагорный“. Но есть вопросы, которые зависят не от нас», — сказал он.

Харламов отметил, что фарм-клуб, возможно, сможет выступать на арене Виктора Коноваленко.