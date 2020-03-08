Фанаты устроили потасовку с судьей на поединке ММА в Черкесске

Потасовка произошла во время турнира смешанных единоборств (ММА) в Черкесске. Зрителей не устроили действия судьи и они решили исправить ситуацию своими руками.

Бой шел между между Дажддалом Алибековым из Чечни и Алимом Гуговым из Кабардино-Балкарии. Судья объявил победителем Алибекова, чем фанаты оказались недовольны.

На кадрах видеозаписи, которая вскоре разошлась по Сети, видно, что в октагон проник сначала один недовольный зритель, после чего к нему присоединилось еще несколько человек, которые все вместе напали на судью.

Тот, однако, не растерялся и дал отпор. «В процесс пришлось вмешаться сотрудникам полиции и службы безопасности турнира. Конфликт был урегулирован практически в течение полуминуты. Пострадавших нет», — передает РИА «Новости» представитель МВД по Карачаево-Черкесии.

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