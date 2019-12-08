Фанаты «Урала» и «Крыльев Советов» поддержали протест болельщиков

Болельщики футбольного клуба из Екатеринбурга «Урал» и самарских «Крыльев Советов» поддержали протестную акцию фанатов на матчах 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Информация появилась в официальном Twitter-аккаунте «Урала».

«Крылья Советов» принимали на своем поле игроков «Урала». На 30-й минуте 59 болельщиков екатеринбургского клуба покинули стадион. Протест поддержали и фанаты самарцев.

Матч «Урал» — «Крылья Советов» завершился со счетом 3:2.

Ранее «Фратрия», объединение болельщиков «Спартака», призвала болельщиков всех команд уходить с матчей на 30-й минуте. Так активисты решили выразить протест после давления на фанатские сообщества.

В матче 18-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 1:0, игра прошла 1 декабря. Во время спортивного мероприятия фанаты «Спартака» оскорбляли форварда «сине-бело-голубых» Артема Дзюбу. После этого суды Санкт-Петербурга вынесли 34 постановления в отношении болельщиков. А фанату «Спартака» Валерию Бевзу теперь запрещено посещать футбольные матчи в течение полутора лет. Именно после такого решения должностных лиц «Фратрия» выступила со своим призывом.

Акцию уже поддержали болельщики «Зенита», «Динамо», «Локомотива», «Арсенала», «Краснодара», ЦСКА и «Уфы».