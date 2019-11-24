Фанаты «Спартака» снова оскорбили Дзюбу

Форварду «Зенита» и капитану футбольной сборной России Артема Дзюбу снова оскорбили. Теперь ему досталось от фанатов «Спартака» в Екатеринбурге.

Видео, на котором болельщики скандируют непристойность в адрес футболиста, разошлось по соцсетям. Кричалка с матерным призывом неоднократно прозвучала во время матча 17-го тура чемпионата России между «Уралом» и «Спартаком».

В прошлый раз фанаты красно-белых отличились в гостевом секторе болельщиков российской сборной во время матча россиян с командой Сан-Марино. Эта игра состоялась 19 ноября в Серравалле.

Воспитанник московского «Спартака» Дзюба задел чувства фанатов тем, что переметнулся к извечному сопернику клуба: он ушел играть в петербургский «Зенит». Болельщики после этого затаили обиду на бывшего кумира.

К слову, 1 декабря «Спартак» и «Зенит» сойдутся в матче премьер-лиги. За матерную кричалку до сих пор никто из болельщиков наказан не был.