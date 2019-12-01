Фанаты «Спартака» начали оскорблять Дзюбу во время матча

Болельщики московского футбольного клуба «Спартак» оскорбили нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу во время матча чемпионата России.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начался на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге 1 декабря, в 19:00. Он проходит в рамках 18-го тура чемпионата России по футболу. Петербургский клуб повел в счете со счетом 1:0. Гол в свои ворота забил защитник «Спартака» Илья Кутепов. Этому предшествовал удар Дзюбы.

Сразу после этого с гостевого сектора в адрес нападающего прозвучали оскорбления. После того, как фанаты начали скандировать оскорбления, на стадионе включили глушилки.

Также болельщики московского клуба вывесили оскорбительный баннер в адрес нападающего. Он повторяет фразы, которые болельщики выкрикивали на выездном матче сборной России с командой Сан-Марино в отборочном турнире чемпионата Европы-2020.

Во время матча 17-го тура чемпионата России с екатеринбургским «Уралом» фанаты «Спартака» также скандировали оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы.

«Зенит» расположился на первом месте в турнирной таблице с 39 очками. «Спартак» занимает седьмую строчку с 22 очками.