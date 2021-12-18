Матч между футболистами «Парижа» и «Лиона» в рамках 1/32 финала Кубка Франции отменили. Причиной стали беспорядки, которые устроили фанаты.

Решение об отмене игры приняли после первого тайма встречи двух команд. Сначала болельщики стали использовать пиротехнику, а затем оскорблять друг друга и выбегать на поле.

«У меня нет слов. Мы видели, как в перерыве болельщики „Лиона“ наносили удары, это напомнило мне ужасные картины, которые я видел про футбольных хулиганов в Англии в 1990-х годах», — привело Get French Football News слова одного из болельщиков.

В итоге футболисты ушли в подтрибунное помещение при счете 1:1. Первый гол в матче забил спортсмен «Парижа» Гаэтан Лора. Он отправил мяч в ворота соперников на седьмой минуте встречи. На 44-й минуте игры отличился Мусса Дембеле, сравнявший счет.

После перерыва игру возобновлять не стали. Решение о дальнейшей судьбе матча должны принять позже. Встреча проходила в рамках 1/32 финала Кубка Франции по футболу.