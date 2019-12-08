Фанаты «Рубина» и «Сочи» покинули стадион во время матча

Болельщики казанского футбольного клуба «Рубин» покинули стадион на матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Фанаты «Сочи» ушли вместе с ними. Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте «Рубина».

Встреча «Сочи» — «Рубин» прошла 8 декабря, счет 1:1.

«Болельщики, приехавшие поддержать нашу команду в матче „Сочи“ — „Рубин“, покинули свою трибуну на 30-й минуте встречи в знак солидарности с болельщиками других клубов РПЛ», — говорится в посте в соцсети.

Они покинули трибуны перед началом второго тайма. Болельщики команды из города-курорта тоже не остались в стороне и поддержали протестную акцию.

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Фанаты «Рубина» и «Сочи» присоединились к акции, которую придумали болельщики «Спартака». Недовольство болельщиков связано с массовыми задержаниями фанатов московского клуба в Санкт-Петербурге 1 декабря. Суды Северной столицы вынесли 34 постановления в отношении любителей футбола. Именно после такого решения должностных лиц «Фратрия» — объединение болельщиков «Спартака» — выступила со своим призывом.

Ранее к протесту присоединились болельщики «Урала», «Локомотива», «Зенита», «Динамо», «Арсенала», ЦСКА, «Краснодара», «Уфы» и «Крыльев Советов».