Фанаты «Локомотива» пожаловались на принудительную отправку на вокзал после матча с «Зенитом»

Фанатов ФК «Локомотив» принудительно увезли на вокзал после матча с «Зенитом» в Санкт-Петербурге. В соцсетях появилось видео с места события. А представители футбольного клуба потребовали объяснить ситуацию с «депортацией».

Из-за транспортировки многие были разделены с семьей, у некоторых машины остались припаркованными около стадиона. По предварительным данным, в автобусы забрали всех болельщиков с трибуны без разбора.

«Абсолютно вопиющее отношение к болельщикам ФК „Локомотив“ после матча со стороны сотрудников охраны правопорядка. По необъяснимой причине те, кто присутствовал на гостевом секторе, массово и принудительно были препровождены в автобусы и вывезены в центр города», — говорится в сообщении клуба, опубликованном на странице в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали сами болельщики, из-за этих мер они не успели в аэропорт, сообщило издание «Подъем». В прошедшем матче победу одержал «Зенит». Петербургские футболисты в седьмой раз стали чемпионами России. Благодаря победе клуб в следующем сезоне гарантировал себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов.