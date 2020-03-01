Фанаты «Локомотива» избили болельщика «Зенита» за флаг

Болельщика петербургского «Зенита», который в одиночку пришел на гостевую трибуну «Локомотива» во время матча 20-го тура Российской премьер-лиги, жестоко избили. Фанат в одиночку пытался украсть флаг «железнодорожников».

На трибуны к фанатам «Локомотива» пришел гость, который болел за петербуржцев. Опешившие от происходящего болельщики красно-зеленых спустились с трибуны и набросились на гостя. Его сильно избили, повалив на землю. Справившись с одиночкой, фанаты «Локомотива» вернулись на свои трибуны, забравшись по решетке.

После этого избитый представитель противоположного лагеря поднялся с земли и попытался сорвать флаг «Локомотива». Те снова спрыгнули с трибун и набросились на петербуржца. В итоге болельщика сине-бело-голубых выпроводили с гостевой трибуны «Локомотива». О состоянии избитого болельщика «Зенита» сообщений не поступало.

Матч проходил в Санкт-Петербурге, напомнил сайт «Чемпионат». Встреча закончилась нулевой ничьей. Петербургский «Зенит», набравший 46 очков, в турнирной таблице находится на первом месте, а вот «Локомотив» с 35 очками — всего лишь на пятом.