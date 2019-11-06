Фанаты «Локомотива» и «Ювентуса» не попали на матч из-за фальшивых билетов

Часть фанатов «Локомотива» и «Ювентуса» не смогла попасть на их матч, который проходит в Москве в среду, 6 ноября. В их числе оказался и брат известного футболиста Руслана Нигматуллина. Он вместе с семьей приехал из Казани специально ради игры, однако не смог туда попасть. Об этом пострадавший рассказал в беседе с «360».

«Я очень хотел попасть на этот матч, попросил своего помощника купить мне билеты. Соответственно в Яндексе или в Гугле она набрала там билеты ФК «Локомотив. Сайт конкретно звучит так: fclocomotiv-moscow.com. Сейчас он не работает, нет доступа к этому сайту», — рассказал Ренат.

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Он отметил, что никто даже не стал проверять его билеты. Как только он достал их на входе, контролер сразу заявил, что это — фальшивка.

«Я пришел на матч, когда я вытащил распечатанные билеты, меня сразу не допустили. Их не сканировали, ничего. Сказали ваши билеты поддельные, идите там в какое-то окошко разбора. Когда я пришел в это окошко разбора, мне сказали: „Ребят, ну тут системное, тут куча людей, таких как вы — мы просто никого не пускаем“», — рассказал пострадавший.

Он отметил, что не один стал жертвой мошенников — тех, кто не смог попасть на матч было очень много. Только сам Ренат видел как минимум 10 человек, которых не пустили на игру.

За поддельные билеты он заплатил 45 тысяч рублей. Ренат купил сразу три — для себя и двоих детей, каждый из которых стоил по 15 тысяч рублей. В общей сложности он потратил на игру, которую не смог посмотреть, около 100 тысяч рублей — значительная часть суммы ушла на перелет и гостиницу.

Ренат заявил, что не намерен оставить эту ситуацию просто так. Он собирается обратится в полицию и другие компетентные органы, чтобы вернуть потраченные зря деньги. Пострадавший подчеркнул, что при необходимости готов судиться.

В 20:55 по местному времени в Москве начался четвертый тур группового раунда Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом». Многие фанаты, которые пришли на игру, не смогли на нее попасть. Они написали об этом в социальных сетях. Так, мужчина приобрел для себя и сына билеты в VIP-ложу, что вместе с перелетом из Кемерово обошлось ему в 260 тысяч рублей. Он утверждает, что покупал их на официальном сайте «Локомотива» в октябре.