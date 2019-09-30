Фанаты и бывшие футболисты «Спартака» отреагировали на увольнение Кононова

Бывшие игроки «Спартака», футбольные специалисты и болельщики московского клуба обсудили увольнение главного тренера «красно-белых» Олега Кононова, а также качества, которыми должен обладать новый наставник.

«Спартак» — никакой. Увольнение Кононова назвали заслуженным Подробнее

«Клуб должен возглавить тренер, который имеет большие заслуги, большой опыт в подготовке и становлении игры команды», — цитирует радио Sputnik мастера спорта Александра Мирзояна, который играл в «Спартаке» на позиции защитника.

Болельщик из официального фан-клуба спартаковцев Алексей Осташев заметил, что президент «Спартака» Леонид Федун — человек своеобразный, поэтому сложно сказать, кого именно он выберет на замену Кононову. Осташев усомнился в возвращении Станислава Черчесова и Массимо Карреры.

Бывший член национальной сборной Александр Мостовой напомнил, что любая отставка отражает результаты команды, а у «Спартака» они были весьма плачевны — четыре поражения подряд.

«Кто будет главным тренером на данный момент роли не играет, исправлять ситуацию будут футболисты», — приводит слова Мостового «Советский спорт».

В свою очередь экс-наставник столичного «Динамо» Сергей Силкин признался «Чемпионату», что спартаковцы поступили правильно, расставшись с Кононовым, поскольку «не может команда так скатиться».