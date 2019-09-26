Фанатов «Спартака» заперли на трибуне в Набережных Челнах. Это могло стоить им жизни

Ограничивать выход людей на мероприятии недопустимо, но никак не наказуемо. Так председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин прокомментировал клетку для болельщиков «Спартака» на матче с «Камазом».

«Запертый на ключ выход однозначно создает потенциальную опасность. Если бы случилась любая нештатная ситуация, требующая экстренной эвакуации, это могло бы повлечь человеческие жертвы. Такое абсолютно недопустимо с точки зрения безопасности», — сказал Гринин «360».

Он заметил, что по пожарным нормам все эвакуационные выходы всегда должны быть доступны. Например, в торговых центрах эвакуационные двери закрыты для тех, кто пытается зайти снаружи, но изнутри их можно открыть, нажав на длинную рейку.

Это вопрос эвакуации. Любая нештатная ситуация, и эти секунды промедления на то, чтобы отпереть двери, могут стоить человеческих жизней Сергей Гринин.

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В то же время он заметил, что ни в уголовном, ни в административном кодексе нет наказания за такое нарушение. Максимум, что грозит человеку, который решил запереть болельщиков, это увольнение.

О «необычных» мерах безопасности на стадионе в Набережных Челнах рассказали болельщики в соцсетях. Они опубликовали видео, на которых видно, как за фанатами красно-белых закрывают калитку на ключ.

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«Мы изучаем ситуацию, запросили информацию у непосредственного организатора матча — „Камаза“ — и у представителей службы безопасности „Спартака“», — прокомментировали видео РИА «Новости» в Российском футбольном союзе.

Матч проходил в Набережных Челнах в рамках 1/16 финала Кубка России 25 сентября. Он завершился победой «Спартака» со счетом 2:1.