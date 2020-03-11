Хоккейный матч «Спартак» — «Динамо» должен состояться 12 марта на московской «ЦСКА Арене», фанаты уже выкупили более 7 тысяч билетов, но из-за новых правил безопасности в Москве запрещено проводить мероприятия с более чем пятью тысячами участников. Это значит, что как минимум две тысячи зрителей не смогут попасть на игру — или матч придется переносить из Москвы.

На сайте «ЦСКА Арены» матча и вовсе нет в расписании. Кроме того, в пресс-службе стадиона заявили, что продажей билетов они не занимаются, а просто предоставляют в аренду площадку для матчей, поэтому никаких комментариев по поводу завтрашнего матча и ограничениях на вход дать не могут.

На официальном сайте хоккейного клуба московского «Спартака» также значится, что на март ни одного матча не запланировано, в календаре на сайте ХК «Динамо» матч стоит, но никакой подробной информации также нет.

Чехарду с матчем связывают с распоряжением московских властей запретить из-за коронавируса массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Информированные околоспортивные источники не исключают, что игра все равно состоится, только не в Москве: встречу могут перенести в другой город, например, в Подмосковье. Руководство Национальной хоккейной лиги уже обратилось в мэрию столицы с просьбой разъяснить ситуацию. Пока же судьба матча остается неизвестной.