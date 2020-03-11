Фанатов проредят на хоккейном матче «Спартак» — «Динамо». Это не первое разочарование из-за карантина
На сайте «ЦСКА Арены» матча и вовсе нет в расписании. Кроме того, в пресс-службе стадиона заявили, что продажей билетов они не занимаются, а просто предоставляют в аренду площадку для матчей, поэтому никаких комментариев по поводу завтрашнего матча и ограничениях на вход дать не могут.
На официальном сайте хоккейного клуба московского «Спартака» также значится, что на март ни одного матча не запланировано, в календаре на сайте ХК «Динамо» матч стоит, но никакой подробной информации также нет.
Чехарду с матчем связывают с распоряжением московских властей запретить из-за коронавируса массовые мероприятия с участием более пяти тысяч человек. Информированные околоспортивные источники не исключают, что игра все равно состоится, только не в Москве: встречу могут перенести в другой город, например, в Подмосковье. Руководство Национальной хоккейной лиги уже обратилось в мэрию столицы с просьбой разъяснить ситуацию. Пока же судьба матча остается неизвестной.