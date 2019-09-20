Фанатов «Краснодара» и ЦСКА призвали отказаться от критики после поражения команд

«Я не являюсь болельщиком ЦСКА и „Краснодара“, но я призываю СМИ и болельщиков — прекратите гнобить команды за вчерашние поражения в Лиге Европы! Это не их позор, это ваш позор!», — заявил он.

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Российские клубы выступили в первом туре групповой стадии Лиги Европы 19 сентября. «Краснодар» проиграл «Базелю» в Швейцарии со счетом 0:5. А ЦСКА уступил «Лудогорцу» из Разграда со счетом 1:5, игра прошла в Болгарии.

Следующие матчи Лиги Европы запланированы на 3 октября. ЦСКА сыграет в Москве с «Эспаньолом» из Барселоны, а «Краснодар» на своем стадионе примет испанский «Хетафе».