Откровенный танец девушки во время матча НХЛ разозлил фанатов. Видео
Хоккейные болельщики раскритиковали девушку за откровенный танец во время матча чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Нью-Джерси Дэвилс» и «Бостон Брюинс». Об этом сообщил сайт «Мир 24».
Ролик с танцем опубликовали в соцсети Instagram. На кадрах видно, как девушка подошла к заградительному стеклу арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и начала откровенно танцевать. Болельщики посчитали такое поведение неприемлемым.
Пользователи Сети также не одобрили действия девушки. Они отметили, что из-за танца матч можно считать испорченным.
Встреча команд закончилась победой клуба «Бостон Брюинс». Счет составил 3:0.