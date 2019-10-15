Откровенный танец девушки во время матча НХЛ разозлил фанатов. Видео

Ролик с танцем опубликовали в соцсети Instagram. На кадрах видно, как девушка подошла к заградительному стеклу арены «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и начала откровенно танцевать. Болельщики посчитали такое поведение неприемлемым.

Пользователи Сети также не одобрили действия девушки. Они отметили, что из-за танца матч можно считать испорченным.

Встреча команд закончилась победой клуба «Бостон Брюинс». Счет составил 3:0.