Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России

Зрителей пустят на трибуны только с разрешения региональных властей. Регламент чемпионата России появится после того, как его утвердит исполком Российского футбольного союза (РФС).

Ранее стало известно, что в рамках рестарта соревнований РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей