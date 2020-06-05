Фанатов гостевых клубов не пустят на матчи чемпионата России
Болельщики гостевых команд не попадут на матчи чемпионата России. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт турнира.
Зрителей пустят на трибуны только с разрешения региональных властей. Регламент чемпионата России появится после того, как его утвердит исполком Российского футбольного союза (РФС).
Ранее стало известно, что в рамках рестарта соревнований РФС и РПЛ разработали регламент по возобновлению тренировочного процесса и проведению официальных матчей