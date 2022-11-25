Спорт 25 ноября 2022, 19:06 Фанатам запретили одеваться в костюмы крестоносцев на чемпионате мира в Катаре FIFA запретила фанатам ходить в костюмах крестоносцев на чемпионате мира в Катаре РИА «Новости»

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Международная федерация футбола запретила фанатам приходить на матчи чемпионата мира в Катаре в костюмах крестоносцев, сообщила газета The Times. По мнению FIFA, в мусульманских странах могут воспринять такое облачение как оскорбление.

«Костюмы крестоносцев в арабском контексте могут быть оскорбительны в отношении мусульман. Поэтому наши коллеги из антидискриминационного отдела попросили болельщиков надевать [такие] вещи наизнанку или поменять одежду», — пояснили в федерации.

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Решение приняли после того, как британские болельщики пришли на матч сборной Англии против Ирана в костюмах с красным крестом и накидкой, а также с пластиковыми мечами и щитами. Футбольных фанатов в таком облачении не пустили на стадион. Им посоветовали «ознакомиться с местными обычаями».

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Великобританию на чемпионате мира представляют две сборные — Англии и Уэльса. Команда Англии обыграла Иран со счетом 6:2 в матче, на который не пустили «крестоносцев». В пятницу, 25 ноября, сборная Ирана всухую обыграла Уэльс — 2:0. Для иранских спортсменов эта победа стала третьей на мундиале за все время участия в турнире.