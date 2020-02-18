Фанат пришел на хоккейный матч с крошечной бумажкой вместо плаката. И стал мемом

Парень попал в трансляцию хоккейного матча в Балашихе и стал звездой КХЛ. Его мелкий «плакат» растрогал игроков и болельщиков «Ак Барса». И понеслась — сначала зрелищный перформанс, а потом и мемы.

11 февраля шла игра между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барс» в Балашихе в рамках регулярного чемпионата КХЛ (Континентальной хоккейной лиги). Казанскиц хоккейный клуб проиграл в серии буллитов, игра завершилась счетом 2:1. Но это было не самым главным на матче.

На трибунах камера зафиксировала среди болельщиков «Авангарда» оказался болельщик казанской команды с маленьким самодельным плакатом. На бумажке было написало «Ак Барс» и нарисовано сердечко. Фото попало в социальные сети, после чего его опубликовали в официальном аккаунте КХЛ.

После фанаты «Авангарда» вспомнили другой случай, когда кто-то из них вместо баннера держал объявление «Продам гараж». Они иронично намекнули, что болельщики омского клуба более «находчивые».

Клуб из Казани выяснил имя болельщика (Артем Мифтахов) и оплатил ему перелет в Казань и билет на новую игру «Ак Барса». Этот матч против «Спартака» превратился в настоящий перформанс — всем болельщикам дали бумажки, как у Мифтахова, а в фан-сектор развернули огромное полотно с его изображением.

К слову, тогда «Ак Барса» побил «Спартак» со счетом 4:1. Сам Артем Мифтахов там был, а после даже был приглашен в студию «Ак Барс ТВ». Там он рассказал, что сделал тот плакат случайно. «Друзья позвали на хоккей. Прихожу, рядом везде болельщики „Авангарда“. Думаю: надо что-то делать. Беру билет — рисую волшебный баннер», — сообщил болельщик.