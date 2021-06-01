Фан-зоны чемпионата Европы по футболу появятся в восьми городах

Фанатские зоны для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу организуют в восьми российских городах. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

Болельщиков примут:

— Санкт-Петербург (Никольские ряды);

— Красногорск («Вегас Крокус Сити»);

— Калининград (стадион «Калининград»);

— Самара («Солидарность Арена»);

— Саранск («Мордовия Арена»);

— Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»);

— Екатеринбург («Екатеринбург Арена»);

— Сочи (Морской порт);

— Ульяновск (место уточняется);

— Тула (место уточняется).

Помимо трансляций в фан-зонах «Наши парни. Играем за вас» пройдут развлекательные мероприятия.

В прошлом году чемпионат не проводили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на лето 2021 года, при этом оно сохранило свое название — Евро-2020.

Так Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил «напоминать о том, через какие трудности футбольная семья в Европе прошла в 2020 году», а также отпраздновать 60-летие турнира.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская сборная в своей группе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. Семь матчей турнира пройдет в Санкт-Петербурге.