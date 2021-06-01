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    01 июня 2021, 23:05

    Фан-зоны чемпионата Европы по футболу появятся в восьми городах

    Кирилл Фролов

    Фанатские зоны для просмотра матчей чемпионата Европы по футболу организуют в восьми российских городах. Об этом сообщил Российский футбольный союз.

    Фан-зоны чемпионата Европы по футболу появятся в восьми городах

    Болельщиков примут:

    — Санкт-Петербург (Никольские ряды);

    — Красногорск («Вегас Крокус Сити»);

    — Калининград (стадион «Калининград»);

    — Самара («Солидарность Арена»);

    — Саранск («Мордовия Арена»);

    — Нижний Новгород (стадион «Нижний Новгород»);

    — Екатеринбург («Екатеринбург Арена»);

    — Сочи (Морской порт);

    — Ульяновск (место уточняется);

    — Тула (место уточняется).

    Помимо трансляций в фан-зонах «Наши парни. Играем за вас» пройдут развлекательные мероприятия.

    В прошлом году чемпионат не проводили из-за пандемии коронавируса. Мероприятие перенесли на лето 2021 года, при этом оно сохранило свое название — Евро-2020.

    Так Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) решил «напоминать о том, через какие трудности футбольная семья в Европе прошла в 2020 году», а также отпраздновать 60-летие турнира.

    Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Российская сборная в своей группе сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. Семь матчей турнира пройдет в Санкт-Петербурге.