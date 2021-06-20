Фан-зону Евро-2020 в «Лужниках» начали демонтировать

Фан-шоп начали демонтировать в зоне публичного просмотра матчей чемпионата Европы по футболу на территории спорткомплекса «Лужники» в Москве. Остальные объекты, включая экраны и трибуны, пока остаются на местах, написало РИА «Новости».

Перед этим рабочие разобрали официальный магазин турнира.

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил 18 июня закрыть фан-зоны для болельщиков из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусом. После этого вход на территорию фан-зоны для публичного просмотра матчей не работает. Проход к пунктам досмотра огорожен металлическими конструкциями. На официальном сайте фан-зоны закрыта онлайн-регистрация на все ближайшие матчи.

«Фестиваль болельщиков» работал с открытия Евро-2020, с 11 июня. Для ее посещения нужно было пройти регистрацию и получить бесплатный билет. Чемпионат Европы завершится 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург.

Фан-зону Евро-2020 на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге закроют на два дня — 25 и 30 июня. Все трибуны тщательно уберут, а потом продезинфицируют их и всю территорию вокруг. Помимо этого, с 20 июня в фан-зонах усилят меры предосторожности. На Конюшенной площади пустят до трех тысяч болельщиков, а в «Юбилейном» — до тысячи человек.