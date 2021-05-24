Фан-зону для просмотра матчей Евро-2020 откроют в «Лужниках»

Любители футбола смогут вместе посмотреть матчи Евро-2020. Для этого на территории столичного спорткомплекса «Лужники» организуют фан-зону. Там предусмотрят все меры эпидемической безопасности, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.

«В Москве будет организована зона публичного просмотра матчей. Она откроется в „Лужниках“ в первый день турнира. Конечно, будут соблюдены все меры безопасности в соответствии с правилами. На фан-зону у нас будет открыта регистрация как для всех желающих, так и для средств массовой информации», — отметил Кондаранцев.

По словам чиновника, регистрация необходима для контроля соблюдения мер безопасности. Глава департамента пообещал, что никаких сложностей в получении аккредитации на проход в фан-зону не будет.

Чемпионат Европы по футболу должен был состояться в прошлом году, но его пришлось перенести из-за пандемии коронавируса. В этом году турнир пройдет с 11 июня по 11 июля в 12 крупных городах Европы. В России матчи Евро-2020 примет Санкт-Петербург. На стадион пустят 50% болельщиков от его вместимости. На прошлой неделе стало известно, что любители футбола смогут попасть в Россию на матчи турнира без виз. Им потребуются только «паспорт болельщика» и отрицательный результат теста.