Спорт 10 июня 2023, 23:05 «Факел» сохранил место в РПЛ после победы над «Енисеем» Воронежский «Факел» обыграл «Енисей» и остался в РПЛ Freepik

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«Факел» одержал победу в игре с красноярским «Енисеем» в ответном стыковом матче за право выступать в сезоне-2023/24 в Российской премьер-лиге (РПЛ). Воронежская команда сохранила место в высшем дивизионе чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Дубль оформил Роман Акбашев (10-я и 70-я минуты). Игра проходила в Воронеже.

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Таким образом, «Факел» остался в элитном дивизионе чемпионата России в сезоне-2023/2024. Ранее место в лиге смог сохранить «Пари Нижний Новгород», который победил по сумме двух встреч «Родину».

По итогам сезона-2022/2023 нижегородская и воронежская команда заняли 13-е и 14-е место в турнирной таблице РПЛ соответственно. В тройке лучших отметились «Зенит», ЦСКА и «Спартак».

Высшую лигу российского футбола покинули подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». В следующем сезоне будет играть казанский «Рубин», который занял первое место в Первой лиге, и калининградская «Балтика», у которой второе место.

Столичный «Спартак» проиграл самарским «Крыльям Советов» в 30-м туре чемпионата России по футболу. Москвичи завоевали бронзовые медали Российской премьер-лиги.