Факел снова погас во второй день эстафеты олимпийского огня в Японии

Факел вновь погас во время эстафеты олимпийского огня в Японии. Во второй день огонь не удалось передать с факела на факел, сообщил телеканал NHK.

Пламя не удалось перенести при передаче от одного факелоносца другому. Тем не менее второй участник не обратил на это внимание и почти всю дистанцию преодолел с факелом без огня. Персонал сопровождения заметил, что факел не горит, незадолго до приближения факелоносца к очередному пункту передачи огня. Тогда сотрудники остановили пробег и зажгли факел снова.

Во время пробега дул сильный ветер, поэтому даже подбежавшие сотрудники с запасным факелом не сразу передали огонь.

Второй день эстафеты проходит в поселке Иитатэ. Он печально известен из-за того, что пострадал в результате аварии на АЭС «Фукусима-1».

В первый день эстафеты огонь погас у одной из участниц на территории японской префектуры Фукусима. Его также пришлось заново зажигать сотрудникам сопровождения от резервной лампады. После восстановления огня забег продолжился. Эстафета стартовала в префектуре Фукусима, поскольку японцы воспринимают ее как символ восстановления страны после разрушительного цунами 2011 года и аварии на АЭС «Фукусима-1».

Эстафета олимпийского огня началась 25 марта. Она продлится в течение 121 дня и пройдет в 859 населенных пунктах во всех 47 префектурах Японии. В июле огонь доберется до Токио, где 23 июля откроются Олимпийские игры. Главные спортивные соревнования завершатся 8 августа.