Спорт 06 мая 2023, 23:14 «Факел» прервал семиматчевую беспроигрышную серию «Ростова» Воронежский «Факел» обыграл «Ростов» в матче 26-го тура РПЛ со счетом 2:0 Telegram-канал ФК «Ростов»

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Воронежский «Факел» обыграл «Ростов» на выезде в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:0.

Победу воронежцам принесли голы полузащитника Романа Акбашева на 46-й минуте и нападающего Хызыра Аппаева на 74-й минуте.

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Для «Факела» это игра стала первой под руководством нового главного тренера Вадима Евсеева. Он возглавил клуб 1 мая. Ростовчане при этом напротив играли без тренера, так как в предыдущем туре Валерий Карпин получил красную карточку. Воронежцы прервали беспроигрышную серию ростовчан из семи матчей.

«Факел», набрав 24 очка, расположился на 13-й строчке турнирной таблицы. «Ростов» с 50 очками занимает второе место. Спортсмены уступают 11 очков лидеру турнира — петербургскому «Зениту».

Следующий тур для обеих команд пройдет 14 мая. «Факел» снова будет играть на дома — с «Нижним Новогородом» на выезде, а «Ростов» в гостях сразится с «Сочи».