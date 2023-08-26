Спорт 26 августа 2023, 00:29 «Факел» и «Краснодар» сыграли со счетом 0:0 в матче шестого тура РПЛ РИА «Новости»

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«Факел» из Воронежа сыграл вничью с «Краснодаром» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра закончилась со счетом 0:0.

Игра состоялась в Воронеже, нападающий «быков» Джон Кордоба не смог сделать пенальти на 13-й минуте матча.

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«Краснодар» набрал 14 очков и стал лидером в таблице тура. «Факел», набравший четыре очка, занял 13-ю позицию.

В предстоящем туре 2 сентября «Факел» встретиться на поле с «Крыльями Советов» из Самары. В этот же день «Краснодар» сыграет домашний матч со столичным «Спартаком».

Еще 30 июля воронежский «Факел» проиграл московскому ФК «Локомотиву» со счетом 4:1 в матче второго тура РПЛ. У выигравшей команды отличились футболисты Артем Дзюба, Сергей Пиняев и Наир Тикнизян. Последний совершил дубль в первый раз за свою футбольную карьеру. У воронежцев один гол на 33-й минуте забил Евгений Марков.