Спорт 30 апреля 2023, 12:51 Евсеев покинул пост главного тренера «Шинника» «Шинник» объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера клуба РИА «Новости»

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Вадим Евсеев покинул пост главного тренера «Шинника». Об этом сообщила пресс-служба ярославского клуба.

Стороны договорились расторгнуть трудовое соглашение по взаимному соглашению.

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«„Шинник“ благодарит Вадима Валентиновича за проделанную работу и желает ему удачи в тренерской работе», — указали в заявлении клуба.

Специалист возглавил команду летом 2021 года. После 29 матчей нынешнего сезона Первой лиги «Шинник» занимает 10-е место в таблице, набрав 37 очков.

Ранее Евсеев также трудился в «Уфе», хабаровском СКА, пермском «Амкаре» и «Текстильщике» из Иваново. В бытность футболистом Евсеев шесть раз побеждал в чемпионате России и четыре раза выигрывал Кубок страны.

Журналист Иван Карпов в Telegram-канале сообщил, что Евсеев после ухода из «Шинника» может возглавить «Факел», который выступает в Российской премьер-лиге.