facebook_pixel
    10 декабря 2020, 18:08

    Евсеев назвал «неутешительным» результат «Локо» в Лиге чемпионов

    Артур Блянихов

    Бывший главный тренер башкирской «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в Instagram прокомментировал результат московских «железнодорожников» в Лиге чемпионов. Специалиста процитировала «Газета.ru».

    «Результат в этой Лиге Чемпионов у „Локомотива“ к сожалению неутешительный», — написал Евсеев.

    Он отметил ряд молодых игроков, которые появились в составе «Локо» из-за кадровых проблем, связанных с травмами и болезнями.

    «Макгеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее. Молодежь появилась не случайно», — заметил Евсеев.