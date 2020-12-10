Евсеев назвал «неутешительным» результат «Локо» в Лиге чемпионов
Бывший главный тренер башкирской «Уфы» Вадим Евсеев на своей странице в Instagram прокомментировал результат московских «железнодорожников» в Лиге чемпионов. Специалиста процитировала «Газета.ru».
«Результат в этой Лиге Чемпионов у „Локомотива“ к сожалению неутешительный», — написал Евсеев.
Он отметил ряд молодых игроков, которые появились в составе «Локо» из-за кадровых проблем, связанных с травмами и болезнями.
«Макгеев, Куликов, Рыбчинский сделали заявку на будущее. Молодежь появилась не случайно», — заметил Евсеев.