Спорт 13 мая 2023, 18:40 Европейский союз дзюдо допустил российских спортсменов до турниров Европейский союз дзюдо допустил до турниров спортсменов из России РИА «Новости»

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Европейский союз дзюдо допустил до соревнований под своей эгидой спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба организации.

В конце апреля исполком Международной федерации дзюдо также принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, на свои соревнования в соответствии с рекомендациями со стороны Международного олимпийского комитета.

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«Наша деятельность выстроены с учетом требований со стороны Международной федерации дзюдо. Статус-кво российских и белорусских спортсменов изменится соответствующим образом», — заявил президент Европейского союза дзюдо Ласло Тот.

В организации отметили, что 20 российских участников чемпионата мира в Катаре сохранят шансы отобраться на Олимпиаду в Париже.

В эти дни в Дохе проходит чемпионат мира, на котором отечественные дзюдоисты выступают в нейтральном статусе и без национальной символики.

В конце марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить на соревнования атлетов из России и Белоруссии в нейтральном статусе. При этом комитет предложил не допускать тех спортсменов, кто связан с органами безопасности или вооруженными силами либо поддерживал проведение СВО на Украине публично.