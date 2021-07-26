«Еврокубки показывают, где мы находимся»: Сергей Иванов жестко высказался о российском футболе
Российский футбол — это совершенно другой мир, и еврокубки четко показывают, где мы находимся, считает почетный президент баскетбольной Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.
«Российский футбол — совершенно другой мир, и еврокубки вам четко показывают, где мы находимся. По классификации FIFA мы на 38-м месте, это и есть наше место. И не надо надувать щеки и устраивать огромную кормушку вокруг футбола», —привело РИА «Спорт» слова Иванова в своем Telegram-канале.
Также Иванов высказался за изменение системы проведения РПЛ и отмену лимита на легионеров в футболе.
Выступление на Евро-2020 сказалось на положении России в рейтинге FIFA. Национальная сборная пропустила вперед удачно выступивших в июне Чехию, Австралию и Южную Корею.
Сейчас, как уточнил Sport express, Россия занимает 41-е место в мировом рейтинге, хотя всего месяцем ранее национальная команда была на 38-й позиции.