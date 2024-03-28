Спорт 28 марта 2024, 16:25 «Евро-Футбол»: нападающий Николсон может вернуться в «Спартак» после окончания сезона

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Шамар Николсон, нападающий сборной Ямайки, может вернуться в московский «Спартак» после окончания текущего сезона. Об этом сообщил «Евро-Футбол».

Сейчас спортсмен выступает на правах аренды за французский «Клермон». Однако клуб лишится права выкупа трансфера, если вылетит из Лиги 1. В данный момент команда имеет всего 20 очков и находится на последнем месте, добавила «Свободная пресса».