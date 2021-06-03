Евгения Медведева создала коллекцию одежды

Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева создала капсульную коллекцию одежды для девушек, написала «Экспресс газета».

Медведевой всего 21 год, но она уже успела добиться впечатляющих успехов в спорте и не собирается останавливаться на достигнутом. Спортсменка создала капсульную коллекцию одежды. Она состоит из худи, на которых напечатаны мотивирующие надписи.

Евгения Медведева, а также инфлюенсеры, помогавшие ей в создании коллекции, считают важным поддерживать женщин и рассказать им, как важно любить себя, чтобы добиться успеха.

В коллекции 12 худи с вдохновляющими надписями, например, «Еще как могу», «Удовольствие от процесса», «Занята телом», «Процесс уже прогресс», «Ты не одна», «Я с тобой». Все надписи повернуты зеркально, и этому тоже есть объяснение.

«Создавая капсульную коллекцию, мы хотели напомнить о том, как важно получать удовольствие от процесса. Надписи на худи нанесены зеркально, чтобы каждая девушка, проходя мимо зеркала, могла стать для себя самым лучшим мотиватором и всегда чувствовала поддержку. Знаю, как иногда этого не хватает», — рассказала фигуристка.